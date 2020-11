뮤지컬로 탄생한 백석의 시 '나와 나타샤와 흰 당나귀'

내년 1월17일까지 충무아트센터에서…내년 2월 일본 초연

[아시아경제 박병희 기자] 백석의 시 '나와 나탸샤와 흰 당나귀'를 모티브로 창작된 동명의 뮤지컬 '나와 나타샤와 흰 당나귀' 세 번째 시즌 공연이 내년 1월17일까지 충무아트센터 중극장 블랙에서 이어진다.

'나와 나타샤와 흰 당나귀'는 백석의 시와 사랑으로 평생을 그리움에 살았던 자야의 사랑 이야기를 한 편의 시처럼 담아낸다. 박해림 작가와 채한울 작곡가가 우란문화재단 시야 스튜디오를 통해 개발했으며 ㈜인사이트엔터테인먼트 제작으로 2015년 초연했다.

이번 세 번째 시즌 공연에서는 충무아트센터의 원형 무대를 십분 활용한 확장형 무대를 선보인다. 또한 백석의 시를 3D 펜으로 필사한 시 기둥과 백석과 자야의 인생을 표현한 기찻길 무대를 새롭게 선보인다.

아울러 '나와 나타샤와 흰 당나귀'는 내년 2월 일본에서 라이선스 공연을 확정했다. 내년 2월3~28일 일본 아사쿠사 큐게키 극장에서 초연할 예정이다. 일본 초연은 '스모크', '블루 레인' 등의 국내 창작 뮤지컬을 일본 라이선스 공연으로 선보인 '아틀라스'에서 주최한다.

아틀라스 관계자는 "백석의 시와 음악이 있는 뮤지컬 '나와 나타샤와 흰 당나귀'는 말할 수 없이 애절하고 아름답다"며 "일본 관객들에게도 그 마음이 전해질 것이라 생각한다"라고 소감을 전했다.

