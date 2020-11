[아시아경제 구채은 기자] KT가 딜라이브 매각 예비 입찰에 단독으로 참여했다.

8일 통신업계에 따르면 KT는 최근 딜라이브 채권단이 진행한 예비 입찰에 인수의향서를 제출한 것으로 파악됐다. SK텔레콤과 LG유플러스는 의향서를 제출하지 않은 것으로 확인됐다.

최근 KT스카이라이프가 현대HCN을 인수한데 이어 KT는 유료방송업계 1위 자리를 공고히 하기 위해 이같이 결정한 것으로 보인다.

지난해 하반기 기준 딜라이브 가입자는 약 200만명으로, 시장 점유율 5.98%를 차지한다. KT가 딜라이브를 인수하면 계열사를 포함해 유료방송시장 점유율이 41.45%가 된다.

