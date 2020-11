금융연 "국내금융사, 고위험 해외부동산 위험노출액 최대 46조"

"코로나19 장기화 시 손실위험 크게 증가 우려"

[아시아경제 조강욱 기자] 증권사와 보험사, 자산운용사 등 국내 금융회사들의 고위험 해외부동산 위험노출액(익스포저)이 최대 46조원에 이를 것으로 추정됐다.

8일 한국금융연구원에 따르면 박해식 금융연구원 선임연구위원은 '국내 금융회사의 고위험 해외부동산 익스포저와 리스크' 보고서를 통해 국내 금융회사의 고위험 해외부동산 익스포져가 약 42조~46조원 수준으로 나타났다고 밝혔다. 익스포저는 모든 거래에서 발생할 수 있는 손실 금액을 뜻한다.

보고서에 따르면 국내 금융회사의 해외부동산 투자는 증권사, 보험사, 자산운용사 등 비은행금융회사를 중심으로 2016년 이후 빠르게 증가했다. 금융연구원이 인용한 한국신용평가 보고서에 따르면 국내 대형 증권ㆍ보험사의 해외부동산 투자 가운데 호텔, 리조트 등 상업용 부동산의 비중은 80%를 웃돈다.

자산운용사는 주로 사모펀드 형태로 자금을 모집해 해외부동산에 투자하고 있으며 증권사는 해외부동산을 이수해 보험사, 연기금 등에 매각하거나 만기까지 보유하는 형태다. 국내 금융회사의 해외부동산 투자는 주로 미국, 유럽 등 선진국의 오피스빌딩, 호텔, 리조트, 물류센터 등 상업용 부동산에 집중돼 있는 것으로 파악됐다.

박 연구위원은 국내 대형 증권ㆍ보험사 18곳의 해외부동산 익스포저, 자산운용사의 해외부동산 공모형 펀드 위험등급 1등급 비중을 토대로 국내 금융회사의 해외부동산 익스포저를 추정했다. 그 결과, 증권ㆍ보험사가 11조3000억원∼16조원, 자산운용사가 30조4000억원으로 계산됐다.

박 연구위원은 "국내 금융회사의 해외부동산 투자는 미국, 유럽 등의 부동산 가격이 이미 상당히 오른 2016년 이후 집중적으로 이뤄짐에 따라 손실 위험이 상대적으로 크다"며 "이들의 투자 대부분이 부동산 소유 주체와 직접적인 대차 관계를 맺지 않아 채무불이행이 발생할 경우 권리행사에 애로가 생길 수 있다"고 지적했다.

또 그는 "해외 익스포저 중 대부분이 변제 순위가 낮은 지분투자나 메자닌(Mezzanine) 대출로 구성돼 유사시 투자 자금 회수 가능성이 더 줄어든다"며 "특히 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 취약한 상업용 부동산에 투자가 집중됨에 따라 코로나19 사태가 길어지면 손실 위험이 더 커질 수 있다"고 덧붙였다.

