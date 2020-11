이병훈 의원, 교육개선 위한 ‘특별교부금’ 7억5400만 원 확보

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이병훈 국회의원(더불어민주당·광주 동구남구을)은 교육부로부터 광주광역시 동구 교육환경 개선을 위한 특별교부금 7억 5400만 원을 확보했다고 8일 밝혔다.

이번에 확보한 교육부 특별교부금은 용산초등학교 외벽 보수 및 창호 교체 예산이다.

용산초등학교는 학교 건물 노후화로 학생들의 학업과 안전에 어려움을 겪어와 예산지원이 시급한 상황이었다.

이 의원은 교육부에 정부지원의 당위성과 필요성을 설득해왔고 그 결과로 교육환경개선 사업 추진이 가능해졌다.

이병훈 의원은 “교육환경은 교육의 질과 연결되고, 교육의 질은 지역의 경쟁력을 높인다”며 “우리 아이들이 더 나은 환경에서 교육받을 수 있도록 꾸준히 교육환경 개선을 추진하겠다”고 밝혔다.

이어 “지난 3년간 교육부 특별교부금 내역을 확인해보니 동구에 교부된 사항이 5건, 26억 원에 불과하다”면서 “교육환경 개선을 위해 학교 현장, 교육지원청 등과 협조하면서 지역 내 특별교부금 수요를 적극발굴해서 예산확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr