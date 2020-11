[아시아경제 이기민 기자] 대한상공회의소가 8일 미국 46대 대통령 선거에서 당선된 조 바이든 당선인에 대한 축하 논평을 냈다.

대한상의는 이날 오후 "바이든 후보의 미국 대통령 당선을 환영한다"며 "전대미문의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 대유행) 상황을 극복하고 세계경제를 빠른 시간 안에 정상 궤도로 올려놓기 위해서는 ‘최대 경제대국’ 미국의 역할이 어느 때보다 중요한 시점"이라고 밝혔다.

이어 "이번에 당선된 바이든 정부가 합리적이고 포용적인 리더십을 발휘해 주길 기대한다"고 당부했다.

아울러 "한국과의 경제협력과 한반도 평화안보를 위한 양국 간 공조체제가 더욱 굳건해지길 바란다"고 덧붙였다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr