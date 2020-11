KT, 전력중개용 연료전지 발전설비 구축

[아시아경제 구채은 기자] KT가 지능형 가상발전소 운영 및 소규모 전력중개 사업을 추진하기 위해 KT 대구물류센터에 0.9㎿급 차세대 수소연료전지 발전설비를 구축했다고 8일 밝혔다.

지능형 가상발전소 운영은 KT의 연료전지 관리 시스템으로 가상 발전 사업자의 효율적인 발전 운용을 돕는 사업이다. 가상 발전 사업자는 연료전지 등으로 소규모 전력을 생산하는 업체다. KT는 가상 발전 사업자의 발전 및 설비 운용 상태를 24시간 모니터링하고 데이터 분석과 장애 대응 등 서비스를 지원한다.

소규모 전력중개 사업은 신재생에너지원과 에너지저장장치 등에서 생산된 1㎿ 이하 전기를 중개사업자가 모아 전력시장에서 거래하는 사업이다. 이번 KT 대구물류센터처럼 유휴 공간에 설치된 연료전지 설비에서 생산된 전기를 모아 전력거래소에 판매하는 식이다.

KT는 실증 테스트를 거쳐 이르면 내년 상반기 전력중개 사업을 시작할 예정이다. KT는 2016년 전력중개 시범 사업자로 선정돼 전력중개 시스템 개발과 고도화를 추진했다. 2018년부터 대관령 KT 수련관, 대전 대덕2연구단지에 연료전지발전 설비를 구축하는 등 관련 사업을 준비하고 있다. 창원과 구미의 산업단지에서도 6.7㎿급 연료전비 발전사업을 벌이고 있다. KT는 앞으로도 ▲그린뉴딜 ▲수소경제 활성화 ▲스마트산단 활성화 등 정부 정책에 맞춰 다양한 신재생에너지 사업을 추진할 계획이다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr