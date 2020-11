日 스가 내각 지지율 하락세…"57% 지지"

취임 직후 64%에서 7%p 하락

일본학술회의 회원 임명 거부 의혹 영향 미친 듯

[아시아경제 기하영 기자]지난 9월 출범한 스가 요시히데 일본 총리 내각의 지지율이 계속 떨어지고 있다.

7일 마이니치신문이 사회조사연구센터와 공동으로 전국의 18세 이상 1040명(유효 답변자 기준)을 대상으로 여론조사 결과에 따르면, 스가 내각 지지율은 57%를 기록했다. 새 내각 출범 다음 날인 9월 17일 조사 때(64%)와 비교해 7%포인트 떨어진 수치다. 특히 지지하지 않는다는 응답자 비율은 27%에서 36%로 9%포인트나 높아졌다. 스가 내각 지지율의 하락세를 반영해 집권 자민당 지지율은 직전 조사 때의 44%에서 37%로 7%포인트 빠졌다.

스가 내각 지지율을 끌어내리는 주된 요인은 드러나지 않았다. 다만 일본에서는 정부 정책에 비판적 견해를 밝혀온 학자의 일본학술회의 회원 임명 거부 의혹을 둘러싼 논란이 어느 정도 영향을 미친 것으로 보고있다.

일본학술회의가 신규 회원으로 추천한 6명을 스가 총리가 임명하지 않은 것에 대해 문제라고 지적한 응답자는 37%를 차지해 '문제라고는 생각하지 않는다'는 답변자(44%)보다 적었다. 그러나 문제라고 답한 사람의 약 80%가 스가 내각을 '지지하지 않는다'고 밝힌 점을 들어 임명 거부 문제가 지지율을 떨어뜨린 한 요인이 된 것으로 마이니치신문은 분석했다.

스가 내각이 이번 논란을 계기로 일본학술회의 개혁을 검토하는 것에 대해선 '적절하다'는 응답(58%)이 '적절하지 않다'(24%)는 답변을 웃돌아 학술회의 개혁을 요구하는 목소리도 강한 것으로 나타났다.

스가 총리가 2050년까지 온실가스 실질 배출량을 제로(0)로 만들겠다는 정책에 대해선 다수인 68%가 찬성했다. 이를 실현하기 위한 방안으로는 재생 에너지원 확충을 꼽은 사람이 72%에 달했고, 원전 증설을 선택한 사람은 6%에 그쳤다.

일본 정부가 검토하는 후쿠시마 제1 원전 방사성 오염수의 해양 방출에 대해선 '어쩔 수 없다'(47%)는 이유로 사실상 찬성하는 응답이 '다른 방법을 생각해야 한다'(43%)는 답변을 약간 웃돌았다.

내년 1월 발효하는 핵무기금지조약 비준을 일본 정부가 거부하는 문제를 놓고는 70%가 이 조약에 '일본이 참가해야 한다'고 답변해 정부의 태도 변화를 촉구하는 여론이 높은 것으로 분석됐다.

일본 입장에서 바람직한 차기 미 대통령으로는 42%가 조 바이든 민주당 후보를, 29%가 도널드 트럼프 대통령을 꼽아 이번 대선에서 바이든 후보의 당선이 확정되길 바라는 일본인이 더 많은 것으로 나타났다.

한편, 이번 조사에서 차기 총리로 적합한 인물로는 스가 현 총리(19%), 고노 다로 행정개혁담당상(16%), 이시바 시게루 전 자민당 간사장(11%), 에다노 유키오 입헌민주당 대표·아베 신조 전 총리·고이즈미 신지로 환경상(각 3%) 순으로 많은 지지를 얻었다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr