'대구국제패션문화페스티벌' 온라인 축제 … VR 패션쇼 룸 체험

23~29일 7일간 홈페이지·유튜브 중계

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 오는 23일부터 29일까지 7일간 온라인 채널을 가동, '대구국제패션문화페스티벌'를 개최한다고 8일 밝혔다.

기존 대구 명소에서 오프라인으로 개최되던 행사를 비대면 온라인 방식으로 변경해 코로나19 위험에서 벗어나, 누구나 자유롭게 참여할 수 있도록 행사 홈페이지, 유튜브, 인스타그램 등 다양한 온라인 채널을 활용한다는 게 대구시의 설명이다.

축제 하이라이트라고 할 수 있는 지역디자이너 패션쇼는 대구 관광지 및 문화적 공간에서 촬영된 영상을 온라인 채널을 통해 감상할 수 있다. 매일 선착순 10명의 참여자를 모집해 실제 공간에 있는 것과 같은 생생한 현장감을 느낄 수 있도록 VR 패션쇼 룸 체험도 제공할 계획이다.

참가 디자이너는 까이에(CAHIERS), 가르강(GARGAN), 갸즈드랑(GAZE DE LIN), 두마딴(DUMATIN), 메종드이네(MAISON DE INES), 세미코드(SEMICODE), 씨앤보코(CHOIBOKO) 등 7명이다.

또한, 패션의류·침구·안경·주얼리 등 관련 기업들이 네이버TV 채널을 통해 실시간 판매행사를, 지역 예술가들은 패션 콜라보 공연, '집콕! 파자마 패션왕 챌린지' '퍼즐 게임' 등 다양한 체험형 코너를 마련한다.

홍의락 대구시 경제부시장은 "위드 코로나(With-Corona) 시대에 대비해 많은 시민들이 공유하고 즐길 수 있는 패션·문화 콘텐츠 기반의 축제를 개최함으로써 지역 패션업계가 재도약하고 활기를 다시 찾을 수 있는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr