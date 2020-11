반세기 넘도록 대중과 호흡한 국민 아버지…'원로배우' 송재호 숙환으로 별세

[아시아경제 나한아 기자] 국민 원로배우로 꾸준히 '국민 아버지'라 불린 송재호가 지난 7일 오후 6시 숙환으로 세상을 떠났다. 향년 83세이다.

1937년 북한 평안남도 평양 출신으로 동아대 국어국문학과를 졸업했고 이후 1959년 KBS 부산방송총국의 성우로 데뷔했다. 그 후 1964년 충무로를 찾아 영화 '학사주점'을 시작으로 배우로 전향해 안방극장과 스크린을 오가며 대중의 인기를 얻었다.

지난 1975년 영화 '영자의 전성시대'의 주연 등 관객의 큰 사랑을 받았다.

그 외 '세 번은 짧게 세 번은 길게'(1981), 드라마로는 1980년대에 높은 인기를 누린 '보통사람들'과 '열풍', 그리고 김수현 각본의 '부모님 전상서'(2004~2005) 등의 대표작이 있다.

2000년대 들어서도 '살인의 추억', '그때 그 사람들', '화려한 휴가', '그대를 사랑합니다' 등으로 관객과 소통했다.

지난해에도 '자전차왕 엄복동', '질투의 역사' 등에 출연하며 지속적인 활동을 펼쳤지만 최근 병세가 악화된 것으로 전해졌다.

2012년에는 한국방송연기자노조 일원으로서 KBS를 대상으로 밀린 출연료 지급을 촉구하며 촬영거부 투쟁에 참여했다. 당시 그는 라디오 인터뷰에서 "나 스스로는 생계 걱정을 안 하지만 이 돈을 받아야 생활할 수 있는 후배 연기자들을 위해서 결심했다"라며 후배들을 격려했다.

빈소는 서울삼성병원에 마련됐고 발인은 오는 10일 화요일이다.

