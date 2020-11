모디 총리, 해리스에 "인도계 미국인들의 자부심"

인도 언론, 해리스 당선 비중 있게 보도

[아시아경제 기하영 기자]조 바이든 미국 대선 민주당 후보가 승리를 선언하자 나렌드라 모디 인도 총리가 트위터에 축하 인사를 전했다.

모디 총리는 트위터에 "조 바이든의 멋진 승리를 축하한다! 부통령 시절 인도·미국 관계 강화를 위한 당신의 기여는 매우 중요하고 소중했다"며 "인도와 미국의 관계를 더 높은 수준으로 끌어올리기 위해 다시 한번 긴밀하게 협력하길 고대한다"고 적었다.

모디 총리는 카멀라 해리스 부통령 당선인에 대해서는 "당신의 성공은 새로운 길을 열었다"며 "당신의 치티(chittis·타밀어로 이모나 고모)뿐만 아니라 모든 인도계 미국인들의 자부심"이라고 축하했다. 이어 "인도와 미국의 유대가 당신의 지지, 리더십과 함께 더 굳건해질 것이라고 확신한다"고 덧붙였다.치티는 해리스 당선인이 민주당 부통령 후보 지명 수락 연설을 할 때 자신의 가족을 언급하며 사용한 단어다.

인도 매체들은 바이든 대통령 당선 소식을 전하면서 특히 해리스 부통령 당선인에 대해 주목했다. 자메이카 이민자 출신 아버지, 인도계 어머니 사이에서 태어난 해리스 당선인이 성공한 인도계 미국 이민자로 받아들여지기 때문이다. 해리스 당선인도 과거 인터뷰에서 어린 시절 자신에게 가장 큰 영향을 끼친 인물로 어머니와 외할아버지 등 외가 혈통을 꼽기도 했다.

인도 언론들은 나렌드라 모디 총리, 도널드 트럼프 대통령 간 브로맨스가 남달랐던 양국 관계가 바이든 정부 출범 후에도 긴밀하게 이어질 것으로 기대하는 분위기다. 바이든 후보도 트럼프 대통령과 마찬가지로 그간 양국 관계가 견고하게 유지돼야 한다는 점에 동의해왔기 때문이다.

미국 워싱턴포스트 보도에 따르면 바이든 후보는 상원의원 시절이던 2006년 인터뷰에서 "2020년에는 미국과 인도가 세계에서 가장 가까운 사이가 되는 게 내 꿈"이라고 말하기도 했다. 그는 당시 "그런 일이 발생한다면 세계는 더욱 더 안전해질 것"이라고 덧붙였다.

다만 바이든 정부가 트럼프 정부와 달리 환경, 인권 등에 더 관심을 기울인다는 점은 인도 정부에 부담이 될 수 있다는 지적도 제기됐다. 실제 바이든 당선인은 평소 인도가 카슈미르 지역 주민의 인권을 회복시켜야 한다고 말해온 것으로 알려졌다.

인도는 지난해 8월 인도령 카슈미르의 특별 지위를 박탈하고 계엄령에 가까운 통제 조치를 도입해 국제 인권 단체로부터 비난을 받아왔다. 하지만 인도 정부는 특히 외국 정부가 카슈미르 문제를 언급하는 것에 대해 국내 문제라며 개입하지 말라는 입장을 고수해왔다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr