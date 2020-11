SKT, 도이치텔레콤과 5G 기술 합작사 설립…"12조 시장 공략"

[아시아경제 김흥순 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 227,000 전일대비 4,000 등락률 +1.79% 거래량 356,362 전일가 223,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 SKT, 글로벌 텔레콤 어워드서 '최고 통신사' 등 2개 부문 수상SK텔레콤, 영유아 대상 '디지털 미디어 바른 사용' 안내서 배포[컨콜 종합]SKT 5G 가입자 확대 고삐…연내 중저가 요금제 출시 close 이 독일의 도이치텔레콤과 5G 기술 합작회사를 설립하고 약 12조원 규모의 관련 시장 공략에 나선다.

8일 SK텔레콤은 박정호 사장과 팀 회트게스 도이치텔레콤 회장이 지난 6일 오후 영상 회의를 통해 5G 기술 합작회사(가칭) 설립 최종 계약을 체결했다고 밝혔다.

합작회사는 두 회사가 50대 50 지분을 가지며 본사는 독일에 마련된다. 각각이 지명한 공동 대표 2명과 두 회사의 사업, 기술 전문가로 구성된 주주대표 4명이 경영진으로 참여한다. 관계 기관의 승인을 얻어 연내 정식 설립된다.

두 회사는 합작회사를 통해 5G 인빌딩 솔루션 등 선도 기술을 공동 개발하고 유럽을 시작으로 전 세계 ICT 기업에 기술을 전파한다는 구상이다. 중장기적으로 앱마켓, 증강현실(AR)·가상현실(VR), 모바일엣지컴퓨팅(MEC) 등의 협력도 추진할 예정이다.

도이치텔레콤은 전 세계 13개국에서 약 2억4000만명의 가입자를 보유한 세계적인 이동통신사다. 지난 4월 도이치텔레콤의 미국 자회사 'T모바일'이 미 4위 이통사 스프린트를 인수 합병해 사업 규모가 훨씬 커졌다.

3개월간 독일 8개 도시 시범서비스 성료

23년 약 12조원 시장 공략

SK텔레콤과 도이치텔레콤은 우리나라에서 개발된 '5G/LTE RF 중계기'를 올해 상반기 유럽에 맞게 최적화해 지난 8월부터 10월까지 3개월간 독일 주요 8개 도시(베를린, 함부르크, 본, 쾰른, 뮌헨, 프랑크프루트, 라이프치히, 다름슈타트)에서 실제 고객들을 대상으로 시범 서비스를 진행했다. 합작회사는 시범서비스 결과를 바탕으로 업그레이드된 5G/LTE RF 중계기를 내년 상반기 내 상용화할 예정이다.

글로벌 시장조사 업체 등에 따르면 SK텔레콤과 도이치텔레콤 합작회사가 공략하려는 전 세계 인빌딩 솔루션 시장은 2023년 약 103억3000만 달러(약 11조 6200억원)로 매년 약 10% 성장할 전망이다.

두 회사는 빠른 기술 개발로 시장을 선점하기 위해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 속에서도 한국-독일에서 기술 검증과 고객 시범 서비스를 성공적으로 마쳤다. 이 과정에서 언택트(비대면) 솔루션과 원격 지원 체계를 구축해 글로벌 협력 방식을 제시하기도 했다.

SKT, 기반 기술 로열티 수입 + 국내 중소장비사와 글로벌 동반진출 기대

SK텔레콤은 수년 간 준비한 기술자산 약 100건을 합작회사에 제공하고 이에 따른 로열티를 매출에 비례해 받는다. 더불어 합작회사의 성과에 따른 배당을 기대할 수 있다. 5G 기술 합작회사를 통해 한국 중소장비사와 함께 유럽 등에 동반 진출하고 한국 5G 기술을 전파하는 효과도 기대할 수 있다고 덧붙였다.

박정호 SK텔레콤 사장은 "포스트 코로나 시대에 두 회사가 아시아-유럽을 잇는 가교 역할을 하고, 인류에 새로운 가치를 주는 기술과 서비스를 함께 고민할 것"이라고 말했다. 팀 회트게스 도이치텔레콤 회장은 "SK텔레콤과 함께 고객 경험을 향상시키는 새롭고 혁신적인 제품을 개발할 수 있게 됐다"며 "합작회사는 중계기 기술로 시작해 훨씬 더 큰 목표를 향해 나아가며 두 회사 모두에게 중요한 혁신을 창출할 것"이라고 강조했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr