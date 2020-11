이마트24, 9일부터 빼빼로 핫딜 이벤트 진행

모바일 앱, 카카오톡 선물하기에서 빼빼로 2만4천개 반값 핫딜

빼빼로데이 기간 중 매출 70%가 9일~11일 3일간 집중 이벤트

[아시아경제 임혜선 기자] 이마트24는 9일부터 빼빼로데이 핫딜 이벤트를 진행한다.

9일부터 15일까지 카카오톡 선물하기를 통해 빼빼로베스트 상품 3종(아몬드·초코·누드) 각 5000개씩 총 1만5000개를 50% 할인 판매한다. 고객들은 한 상품당 5개, 3종최대 15개까지 구매 가능하다.

또 9일, 10일 이틀간 매일 오후 2시부터 자정까지 이마트24 모바일 앱을 통해 아몬드빼빼로 9000개(하루 4500개)를 50% 할인 판매한다.

고객들은 애플리케니션 핫딜을 통해 아몬드빼빼로를 50% 할인된 750원에 구매할 수 있으며, 구매 고객 중 신규 회원은 500원, 기존 회원은 200원 모바일 쿠폰(한 ID당 1번만 지급)까지 받을 수 있다. 즉, 신규회원은 250원(83% 할인)에, 기존 회원은 550원(63% 할인)에 아몬드빼빼로를 구매하는 셈이다. 모바일앱에서는 횟수 제한 없이 구매 가능하다.

이번 빼빼로 핫딜 이벤트는 준비수량이 모두 소진되면 자동으로 종료된다.

이마트24가 빼빼로데이를 3일 앞두고 이 같은 깜짝 이벤트를 진행하는 것은 빼빼로데이 기간 중 매출의 70%가 9일~11일에 집중돼 있기 때문이다.

실제로 이마트24가 지난해11월 1일~11일까지 빼빼로데이 일자별 행사상품 매출을 확인한 결과 1일~8일까지 30.3%, 9일~11일까지 69.7%를 차지한 것으로 나타났다.

빼빼로데이를 겨냥한 이색 김밥도 판매한다.

이마트24는 빼빼로데이 시즌 한정 상품으로 ‘11월11일 햄참치마요김밥’을 출시했다. 이번 상품은 햄참치마요가 토핑된 빼빼모양 소형김밥 4개를 한 세트로 구성해 빼빼로와 11월 11일을 연상시켜 고객들에게맛과 재미를 선사하기 위해 기획됐다. 가격은 3000원이다.

9일부터 11일까지 ‘11월11일 햄참치마요김밥’과 ‘아몬드빼빼로’를 함께결제 시 1000원 할인된 3500원에 구매 가능하다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr