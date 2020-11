하태경, "바이든 시대 준비해야"…"초당적 방미 외교 나서야"

[아시아경제 나한아 기자] 하태경 국민의힘 의원은 미국 대선에서 조 바이든의 승리가 확실해 지고 있다며 "바이든 시대를 맞아 방미 의원단을 파견하자"라고 주장했다.

하 의원은 7일 자신의 페이스북에서 "대세가 굳어진 상황에서 우리도 바이든 시대를 철저하게 준비해야 한다"라고 밝혔다.

그는 "국회는 초당적으로 방미 외교에 나서야 한다"라며 "일전에 이낙연 더불어민주당 대표도 대선 결과와 상관없이 방미 의원단을 제안한 바 있다"라고 말했다.

그러면서 여야를 향해 "외교·안보 상임위를 중심으로 초당적 방미 의원단을 조속히 구상해 워싱턴으로 보낼 것을 여야에 제안한다"라고 촉구했다.

하 의원은 신종 코로나바이러스 감염증 (코로나19) 국면이지만 그 어느 때보다 한미 양국의 협력이 중요한 때라며 "대한민국의 국익과 한반도 평화를 지키기 위해 한미 양국의 협력이 필요하다"라고 밝혔다.

이어 "바이든은 도널드 트럼프 대통령에 비해 대북 외교가 낯설기 때문에 한국의 중재 역할이 커질 수밖에 없다"라고 강조했다.

마지막으로 그는 "초당적인 의원단을 파견해 이 기회를 잘살려 한반도에 안보 공백 없이 비핵과 평화가 정착될 수 있도록 해야 한다"라고 덧붙였다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr