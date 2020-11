코로나 신규확진 89명…나흘만에 두 자릿수

누적 2만7284명

국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 89명 늘어난 누적 2만7284명이라고 중앙방역대책본부가 7일 밝혔다.

이날 0시 기준으로 전날(145명)보다 56명 줄어들며 지난 3일(75명) 이후 나흘만에 두 자릿수로 떨어졌다.

이날 신규 확진자 89명의 감염경로를 보면 지역발생이 72명, 해외유입이 17명이다.

신규 확진자가 100명 아래로 떨어졌지만 최근 요양시설·요양병원을 비롯해 가족·지인모임, 직장, 사우나 등 일상적인 공간에서 감염이 확산하는 데다 일부 지역에서는 장례식장, 결혼식장, 콜센터 등을 고리로 새로운 집단발병이 잇따르고 있어 확진자 규모는 언제든 다시 커질 수 있는 상황이다.

앞서 지난달 25일부터 이날까지 최근 2주간 신규 확진자 수를 일별로 보면 61명→119명→88명→103명→125명→113명→127명→124명→97명→75명→118명→125명→145명→89명 등으로 100명 안팎을 오르내리고 있다. 이 기간에 100명을 웃돈 날은 9차례다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr