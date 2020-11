[아시아경제 박소연 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 250,000 전일대비 5,000 등락률 +2.04% 거래량 300,320 전일가 245,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]롯데케미칼 "NCC 사고 보험금 1천억 미만‥올해 순익 반영노력"롯데케미칼, 3분기 영업익 1938억원…전년比 39%↓외국인, 4주만에 '팔자'…배터리株는 담아 close 은 6일 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 미국 내 크래커 사업에 대해 "원칙적으로 4분기부터 흑자전환했어야 하지만 허리케인 로라와 델타의 영향으로 50일간 셧다운했다"며 "100억원 정도의 기회손실 비용으로 4분기에는 흑자전환하지 못했지만 내년부터는 가능할 전망"이라고 말했다.

