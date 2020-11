"무슬림 무시하지 마"…경찰, 프랑스대사관에 전단 붙인 공범 검거

[아시아경제 이정윤 기자] 주한 프랑스 대사관 벽에 '무슬림을 무시하지 말라'는 내용의 협박 전단을 붙인 외국인을 경찰이 추가로 검거했다.

서울 서대문경찰서는 협박 전단을 붙인 외국인 남성 2명 가운데 검거되지 않은 공범 A(25)씨를 지방의 한 도시에서 붙잡아 외교 사절에 대한 협박 혐의로 입건했다고 6일 밝혔다.

이들은 지난 1일 오후 10시30분께 서울 서대문구에 있는 주한 프랑스 대사관 담벼락에 전단 5장을 붙인 혐의를 받고 있다. 해당 전단에는 '우리의 종교를 파괴하지 말라' '우리에게 칼을 들이대는 자, 그 칼에 죽임을 당하리라' 등의 내용이 담겼다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 사진에 빨간 펜으로 'X' 표시를 한 전단도 발견됐다.

한편 경찰은 지난 4일 공범인 외국인 B(25)씨를 체포해 구속영장을 신청했다. 경찰 조사에서 B씨는 혐의를 모두 인정한 것으로 전해졌다.

