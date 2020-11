[아시아경제 이민지 기자] 빅텍 빅텍 065450 | 코스닥 증권정보 현재가 7,600 전일대비 110 등락률 +1.47% 거래량 2,322,639 전일가 7,490 2020.11.06 13:03 장중(20분지연) 관련기사 빅텍, 검색 상위 랭킹... 주가 3.61%빅텍, 주가 8250원.. 전일대비 -0.36%“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 은 3분기 개별기준 영업이익으로 8억600만원을 기록해 전년동기대비 3.3% 늘었다고 6일 공시했다. 매출액은 180억원으로 같은기간 59.4% 증가했고, 순이익은 296.8% 증가한 11억2700만원을 기록했다.

