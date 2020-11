"위조품 꼼짝마"…스타트업, AI로 위조품 근절 나서

AI 활용 위조 문제 해결 스타트업, 브랜드 가치 보호·소비자 피해 방지 앞장

국내외 스타트업 기업들이 고도화된 인공지능(AI) 기술로 위조품 근절에 앞장서고 있다. 무분별하게 유통되는 온라인 위조품과 지식재산권 침해 등으로 기업은 물론 소비자들에게도 피해가 발생하고 있는 상황에 AI 기술력을 바탕으로 해결책을 제시하고 있는 것이다.

AI 기반 위조품 모니터링 스타트업 마크비전은 자체 개발한 AI 모델을 활용해 글로벌 이커머스에 판매되고 있는 기업들의 위조품 게시물 관리, 신고, 삭제까지 한 번에 처리해주는 자동화 서비스를 제공하고 있다. 기존에 기업들은 이커머스에서 유통되는 자사 브랜드의 위조품을 제거하기 위해서 각 사이트들을 돌아다니며 일일이 가짜 상품 찾아내고, 신고 처리 과정을 직접 진행해야만 했다. 마크비전의 AI 모니터링 플랫폼은 수백만 건 이상의 이미지와 텍스트 데이터를 바탕으로 상품들의 외관과 상세 설명, 가격, 구매 리뷰 등의 데이터를 종합적으로 분석해 위조품을 적발한다. 적발 현황을 한눈에 볼 수 있는 페이지도 함께 제공해 위조 대응 전략을 수립할 때 유용하게 활용할 수 있다. 현재 마크비전은 아마존, 이베이, 알리바바, 타오바오, 티몰, 알리익스프레스, 쇼피 등 9개 국가의 18개 이커머스 플랫폼에 대한 위조상품 모니터링 서비스를 운영 중이다. 내년까지 국내외 100여개 이커머스 사이트에서 활용할 수 있도록 서비스 영역을 확대한다는 계획이다.

미국의 인공지능 스타트업 엔트러피는 특수 제조한 초정밀 렌즈와 전용 앱으로 명품 브랜드의 진품 여부를 판별하고 있다. 명품 가방의 이미지를 250배까지 확대해 육안으로는 식별하기 어려운 표시나 가죽의 미세한 틈까지도 자세히 확인할 수 있다. 사용 방법은 간단하다. 엔트러피가 특수 제조한 초정밀 렌즈를 구매한 후 전용 앱을 다운받고, 무선으로 특수 렌즈와 스마트폰을 연결해 감별하려는 제품 표면을 촬영하고 결과를 기다리면 된다. 300만 장의 이미지를 학습한 AI가 데이터를 분석해 진품 여부를 판독해 준다. 시스템의 정확도는 98%이며 15초 내로 진품 판별이 가능하다.

재판매 플랫폼 고트는 중고 운동화 거래에 진품 인증 시스템을 도입한 스타트업이다. 구매자가 주문을 하면 판매자가 보낸 스니커즈를 검수한 후 구매자에게 제품을 전달하는데 이 과정에서 AI 기술을 활용해 많은 양의 제품을 효과적으로 판별한다. 색상, 실루엣, 패턴, 재질, 밑창의 유연성, 고무의 경도 등 신발의 수많은 데이터를 바탕으로 판매자들이 업로드한 제품 사진을 컴퓨터 비전과 머신러닝으로 분석해 진품 여부를 확인한다.

소프트웨어 기업 와이즈넛과 정품인증 관련 보안솔루션 전문 업체 알엠지는 최근 업무협약 체결을 통해 AI 기반 정품인증 챗봇을 공동 개발하기로 했다. 알엠지는 현재 보안 홀로그램에 모바일 인증 시스템이 결합된 위조 방지 정품인증 서비스 '스웹스'를 운영 중이다. 와이즈넛과 알엠지가 공동 개발에 착수한 AI 챗봇은 '스웹스' 플랫폼에서 제공되는 모든 정품 인증 서비스를 이용자들에게 맞춤형으로 추천하고, 이를 실현하는 방안과 프로그램 구축 방법까지 한 번에 알려준다. 챗봇은 직관적인 사용자 인터페이스(UI)로 구성돼 이용자들이 자주 묻는 질문들은 텍스트뿐만 아니라 이미지 등 다양한 형태의 답변으로 제공하게 되며 기존의 유선 상담과 달리 24시간 365일 자동 응대가 가능한 것도 특징이다.

