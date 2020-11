주호영 "정부여당 실언, 국민 존중하는 마음 있으면 안 나올 것"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표가 최근 이어지는 정부여당 인사의 실언에 대해 "국민을 존중하는 마음이 있으면 안 나올 것"이라고 일침을 가했다.

주 원내대표는 6일 오전 국회 의원총회 직후 기자들과 만나 "정부여당 관계자들이 국민을 두려워하고 존중하는 마음이 있으면 막말이나 험한 말은 안 나올 것으로 생각한다. 그 점에서 참으로 (언행이) 품위없고 아쉽다"며 이같이 말했다.

전날 이정옥 여성가족부 장관이 국정감사에서 "재보선은 성인지 감수성 교육기회"라고 말해 박원순 고 서울시장 성추행 피해자의 반발을 불러일으켰고, 박범계 더불어민주당 의원은 대법관에게 "예산이 필요하면 살려달라고 말해보라"고 말해 물의를 빚은 데 대한 지적이다.

또 이날 오전에는 김태년 민주당 원내대표가 국토부 공무원들로 추정되는 이들에게 전화로 'XXX들'이라는 욕설을 쓰며 "국토부 2차관 빨리 들어오라고 해"라고 대화하는 내용이 포착됐다. 기자가 이에 대한 생각을 묻자 주 원내대표는 "정확한 발언 배경이나 내용을 잘 몰라서 지금 말하는 것은 적절치 않다"고 말을 아꼈다.

앞으로의 대여(與) 투쟁 방향에 대해서는 "철저히 팩트와 논리에 근거해서 국민들에게 민주당이나 정부가 무리하게 추진하는 정책의 허구성과 국민들께 끼치는 폐해를 조목조목 알리자고 원칙을 정했다"며 "구체적 대응은 법안이나 사안에 따라 그때그때 정하겠다"고 말했다.

이날 오후로 예정된 김경수 경남지사 판결에 대해서는 "최근 법원 판결 경향에 대해 우려하는 바가 많다"며 "이 사건은 사법부가 독립된 재판을 하나 안 하나 국민이 판단하는 시금석이 될 것"이라고 경고했다.

안철수 국민의당 대표가 이날 오전 간담회에서 '정권 교체를 위해 무엇이든 하겠다'고 한 데 대해서는 "구체적으로 파악하지 못해 정확히 모르겠다"고 말을 아끼면서도 "늘 문재인 정권이 잘못되고 있고 이것을 저지해야 한다는 생각을 수 차례 이야기했기 때문에 그런 차원에서 나온 발언"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr