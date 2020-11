[아시아경제 임철영 기자] 북한군의 총격으로 피살된 공무원 A의 친형 이래진씨가 서욱 장관과 서울 용산구 국방부 청사에서 면담을 했다.

이씨는 6일 서 장관과 면담 전 기자들과 만나 "(사건과 관련해) 서 장관에게 보고된 시간을 알고 싶고 정보를 받고 어떤 지시를 내렸는지 질의할 생각"이라면서 "정보공개를 재청구할 예정"이라고 말했다. 아울러 이씨는 사건과 관련한 설명을 요구하는 서면 질의서도 서 장관에게 전달할 계획이라고 밝혔다.

이날 면담에는 서 장관 이외에 관련 부서 당국자들도 참석한 것으로 전해졌다. 이씨는 지난달 6일 동생의 피살 경위를 확인하겠다면서 북한군 대화 감청 녹음파일과 영상 등을 공개해 달라는 정보공개를 요청했지만 국방부는 지난 3일 공개가 불가능하다고 답변했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr