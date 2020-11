바이든 美 대선 승리…'타이어 반덤핑' 과세율 어떻게 될까

[아시아경제 성기호 기자] 조 바이든 미국 민주당 대선 후보가 7일(현지시간) 제46대 대통령으로 당선되면서 국내 타이어업계도 선거 이후 영향에 대한 분석에 분주한 모습이다. 이번 선거의 결과에 따라 미국의 반덤핑 관세 결정도 영향을 받을 것으로 예상되기 때문이다.

7일 타이어어업계에 따르면 미국국제무역위원회(ITC)는 최근 한국과 베트남, 대만, 태국 등의 타이어에 대한 반덤핑 관세 예비 조사결과 발표 기한을 50일 연장했다. 이에 따라 미국 상무부(DOC)의 예비 조사결과 발표도 이달 9일에서 다음달 29일로 연기됐다. ITC는 기한 연장의 구체적인 이유를 밝히지는 않았지만, 타이어업계에서는 미국 행정부가 대선에 행정력을 집중한데 따른 것으로 관측하고 있다.

반덤핑 관세의 바로미터가 될 예비 조사결과 발표 연장에 타이어 업계는 숨죽이며 상황을 지켜보고 있다. 누가 미국 대통령으로 결정 되느냐에 따라 관세율이 큰 폭으로 변동 될 수 있기 때문이다. 한 타이어 업계 관계자는 "가장 좋은 시나리오는 반덤핑이 아니라는 판정을 받는 것"이라며 "하지만 이는 쉽지 않은 상황이기 때문에 관세율이 어떻게 결정 되느냐가 더 중요하다"고 설명했다.

특히 바이든으로 정권이 교체되면 관세율이 인하 될 수 있다는 기대감이 나온다. 이번 반덤핑 대응은 트럼프 대통령의 강한 보호무역기조에서 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 올해에도 유럽연합(EU)에 랍스터 관세를 이유로 자동차 관세를 부과하겠다고 위협하는 등, 철강과 타이어 등 주요 제조업 분야의 반덤핑 조사를 수시로 벌이고 있다. 반면 한국은행이 발표한 ‘미 대선이 주요 글로벌 이슈에 미치는 영향’ 보고서에 따르면 바이든 후보가 당선될 경우 관세 보복 등을 줄이는 등, 다자간 체제 복원을 통해 글로벌 무역심리가 개선될 가능성이 크다.

이와 함께 타이어업계에서는 관세율이 높게 책정되면 미국 소비자에게도 불리 할 수 있다는 점을 적극 어필하고 있다. 한 타이어업계 관계자는 "관세율이 올라 타이어의 가격이 올라가면 그만큼 미국 소비자의 선택폭도 좁아지게 된다"며 "이같은 내용을 적극 전달하고 있다"고 소개했다.

한편 미국의 반덤핑 제재는 올해까지 예비판정이 진행되며 최종 판정은 내년 6월경 나올 것으로 보인다. 최종 판정이 나오면 늦어도 내년 7월 DOC의 관세부과명령이 예정되어 있다.

