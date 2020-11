충남, 4차 산업혁명 지역 대응에 ‘1.8조원’ 투입

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 4차 산업혁명에 대응한 기본계획을 수립하고 3대 전략 107개 세부사업에 총 1.8조원을 투입한다.

6일 도에 따르면 도 4차 산업혁명위원회는 전날 이 같은 내용의 ‘충남도 4차 산업혁명 기본계획’을 발표했다.

기본계획은 ▲4차 산업혁명시대 도민 행복지수 연도별 1% 상향 ▲신산업 육송 및 업종 전환을 통한 일자리 2만개 창출 ▲D.N.A 산업기술 벤처기업 30개 육성 등을 핵심 목표로 기술기반의 지능화 경제 확산, 일자리 중심의 산업혁신, 도민 행복 스마트 삶터 조성 등 전략을 추진하는 내용을 근간으로 한다.

또 9대 전략과제로는 ▲디지털 뉴딜 핵심기술 육성 ▲스마트 생산 시스템 확산 ▲온택트 환경 조성 ▲융합을 통한 주력산업의 고도화 ▲그린뉴딜 산업 육성 ▲소재·부품·장비 산업의 경쟁력 강화 ▲안심 충남, 사회안전망 구축 ▲체계적 인력양성 시스템 구축 ▲도전하는 창업, 투자 플랫폼 구축 등으로 설정했다.

도는 관련 사업에 앞으로 3년간 총 1조8714억원을 투입할 계획이다.

양승조 충남도지사는 “시시각각 변화하는 시대의 흐름에 따라 4차 산업혁명 기술도 진화를 계속 반복할 것”이라며 “도는 기본계획을 줄기삼아 현재 직면한 부족함을 채우고 보완하면서 4차 산업혁명 시대 충남의 미래를 밝게 하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr