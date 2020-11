주호영 '야권 단일후보' 언급에…정청래 "집안 인물 없으니 가출자 찾네"

주 원내대표, 4일 인터뷰서 "뜻 맞는 사람들 단일후보 돼야 승리"

"안철수, 금태섭 모두 이 정권 하는 일 잘못하고 있다는 입장"

[아시아경제 임주형 기자] 정청래 더불어민주당 의원은 내년 4월 서울·부산시장 재보궐 선거 후보로 야당에서 '야권 연대'가 거론되는 것에 대해 "가출자를 찾는다"라고 비꼬아 비판했다.

정 의원은 4일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 주호영 국민의힘 원내대표의 보궐선거 관련 발언을 공유하며 "우리 집안(국민의힘)에는 인물이 없으니까"라면서 이같이 말했다.

앞서 주 원내대표는 이날 MBC 라디오 방송에 출연해 "안철수 국민의당 대표나 금태섭 전 민주당 의원이나 모두 이 정권이 하는 것이 잘못하고 있다는 입장"이라며 "선거는 어차피 제일 중요한 것이 구도라고 하지 않나. 그래서 뜻을 같이하는 사람들이 단일후보가 되고, 힘을 모아야 승리 가능성이 높다"고 말했다.

안 대표가 서울시장 출마에 부정적인 의사를 밝힌 것에 대해서는 "서울시장에 뜻이 있다는 이야기가 나오는 순간 성사되지 않으면 정치적으로 데미지가 있기 때문"이라며 "확실히 단일후보가 될 수 있다는 가능성이 높으면 움직일 것으로 본다"고 전망했다.

국민의힘이 안 대표, 금 전 의원을 끌어들일 방안에 대해서는 "당헌, 당규가 경선으로 돼 있고 그것을 피하긴 어렵다"면서도 "당원 비율을 낮추고, 일반 국민이나 여론조사 비율을 높이면 결심을 하기 수월할 것"이라고 답했다.

주 원내대표의 이같은 발언은 서울시장 보궐선거에서 국민의힘이 안 대표, 금 전 의원 등과 함께 야권 후보를 단일화할 수 있다는 가능성을 제기한 것으로 풀이된다.

한편 안 대표는 이날 '중앙일보'와 인터뷰에서 내년 서울시장 보궐선거에 대해 "야권 승리를 위한 역할을 하겠다"고 언급했다. 다만 본인의 선거 출마 여부에 대해서는 "불출마 의사에 변화가 없고 합당에 대해 고민한 적도 없다"고 선을 그었다.

한편 금 전 의원은 민주당에서 탈당한 지난달 21일 '뉴스1'과 인터뷰에서 서울시장 출마설 관련 질문에 "오늘 탈당했는데 이른 얘기"라며 "앞으로 정치인으로서 우리 사회에 기여할 수 있는 일을 찾을 것"이라고 답했다.

다만 국민의힘 입당 가능성에 대해서는 "국민의힘은 민주당보다 더 많이 반성해야 할 당"이라며 선을 그었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr