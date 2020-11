[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 안동시는 ㈔전국한우협회 안동시지부가 5일 이웃사랑을 위한 한우 나눔행사를 통해 소불고기 40박스(200만원 상당)을 기탁해 왔다고 밝혔다. 소불고기는 읍·면·동 저소득 가구에 공급된다.

전국한우협회 안동시지부는 매년 저소득층 및 어려운 가구를 위해 소고기 나눔 문화 실천에 앞장서고 있다. 지난 4월에도 소불고기 40박스를 선물한 바 있다.

이승택 안동시지부장은 "코로나19 확산으로 인하여 어려움을 겪고 있는 이웃들이 이번 나눔 행사를 통해 건강 회복과 면역력 강화에 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 했다.

권영세 시장은 "코로나19로 인해 모두가 어려움을 겪고 있는 시기인 만큼 안동시가 이러한 위기를 잘 헤쳐 나갈 수 있게 최선의 노력을 다하겠다"고 감사의 뜻을 전했다.

