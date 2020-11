[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 비즈보드 광고주 1만2000곳을 확보했다고 5일 밝혔다.

여민수 카카오 공동대표는 실적 컨퍼런스콜에서 "카카오 비즈보드는 연말까지 1만곳 이상 확보 목표를 세웠는데, 9월 기준 누적 광고주 수가 1만2000곳 넘었다"며 "3분기는 계절적 비수기 속에서도 월 최고 매출을 경신했다"고 말했다.

이어 "실제 과금되는 카카오톡 채널 프로필 수는 전년 동기 대비 17% 증가했으며, 전체 채널 친구 수도 36% 증가해 메시지 광고의 높은 성장을 견인했다"고 덧붙였다.

