[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 4일 오후 영등포구 스튜디오 틔움에서 구민아카데미 특강을 열고 강연에 대한 소개와 아카데미 개최를 축하하는 메시지를 전했다.

올해 개최된 구민아카데미 강연은 코로나19 예방을 위해 유튜브채널을 통한 라이브 스트리밍 방식으로 진행됐다.

이 날 아카데미에서는 김미경 강사의 ‘코로나 이후, 가장 현실적인 생존 솔루션’이라는 주제로, 코로나 이후 변화된 세상에서 현대인들이 어떻게 살아나가야 하는지, 멈춘 일상을 다시 일으켜 세우는 법에 대한 생존 솔루션을 흥미롭게 풀어내었다.

채 구청장은 이번 아카데미를 통해 구민들이 코로나시대를 슬기롭게 살아가는 법을 배우길 바라며, 앞으로도 재미있고 수준 높은 명사특강을 마련해 구민에게 폭넓은 배움의 기회를 제공해나가겠다고 전했다.

