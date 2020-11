시진핑 "대외개방 확대할 것"

"글로벌 경제 거버넌스 개혁" 보호무역 미 겨냥 발언도

[아시아경제 조유진 기자] 시진핑 중국 국가 주석은 4일 미국의 보호무역주의에 맞서 다자주의와 개방 확대라는 중국의 기본 입장을 재차 강조했다.

시 주석은 이날 밤 상하이에서 열린 중국국제수입박람회 화상 기조연설에서 "중국은 서비스 무역의 네거티브 리스트를 내놓고 디지털 경제와 인터넷 등의 분야에서 지속적으로 개방을 확대할 것"이라고 말했다. 또 수입 금지·제한 기술 목록을 축소할 것이라고 덧붙였다.

시 주석은 "각국이 개방과 협력으로 나아가는 대세는 바뀌지 않았다. 우리는 위험과 도전에 공동 대응하고 협력과 소통을 강화해 대외 개방을 확대해야 한다"고 말했다.

그는 중국이 소비 확대를 중심으로 한 이른바 '쌍순환' 전략을 내세우고 있다면서 "폐쇄적인 국내 순환이 아니라 개방적인 국내·국제 쌍순환"이라고 강조했다.

이어 "경제 세계화의 도전에 직면해 일방주의와 보호주의가 국제질서와 국제규범을 파괴하도록 내버려 둘 것이 아니라 건설적인 자세로 글로벌 경제 거버넌스 체제를 개혁해야 한다"며 보호무역을 강화하는 미국을 겨냥한 듯한 발언도 내놨다.

아울러 "세계무역기구(WTO)를 기반으로 한 다자무역 체제를 유지하며 글로벌 경제 거버넌스 규칙을 보완하고 개방형 세계 경제를 추진해야 한다"고 촉구했다.

미 대선 이후 처음 열린 경제 관련 행사였지만 미 대선 결과 관련 언급은 나오지 않았다. 수입박람회는 중국이 미국의 압박 속에 막강한 구매력을 내세워 우군을 확보하는 무대로, 지난해 80조원이 넘는 규모의 구매 계약을 체결한 바 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr