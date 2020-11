'내가죽던날' 김혜수 "영화 메시지처럼 따뜻한 연대 느꼈다"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 김혜수가 ‘내가 죽던 날’을 통해 연대를 느꼈다고 말했다.

4일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV용산에서 영화 '내가 죽던 날' 언론배급시사회가 열렸다. 이 자리에는 배우 김혜수, 이정은, 노정의, 박지완 감독이 참석했다.

이날 김혜수는 “시나리오를 읽기 전에 제목을 보고 마음을 빼앗겼다. 운명 같은 영화라는 생각이 들었다. 시나리오를 읽어가며 뭔지 모르지만 내가 꼭 해야 할 이야기 같은 느낌이 들었다. 저도 그 시기에 위로가 간절했던 거 같다”고 떠올렸다.

김혜수는 “감독님과 이야기를 많이 나누고 촬영하며 수시로 의견을 교환하고 보완할 점을 제안했다. 현수를 포함해 대부분 인물에게 가장 중요한 건 진실이라는 생각이 들었다. 가급적 설정할 수 있는 모든 것들, 계산 가능한 모든 것들을 고려했다. 작위적인 것들을 최대한 배제하려 했다”고 말했다.

이어 “누구나 상처가 있다. 저 역시도 아픈 구석이 있었는데, 감독님과 극을 풀어가며 실제 제가 경험했던 감정 혹은 상황 등 제안하기도 했다”며 “드러낼 수 없는 좌절감과 상처들이 있었던 거 같다. 자연스럽게 마음이 갔고 촬영하며 연기하며 만나는 배우들을 통해 많은 위안을 얻었다. 영화의 메시지처럼 따뜻한 연대를 느꼈다”고 말했다.

또 김혜수는 “작품을 통해 정말 너무도 보석처럼 훌륭하고 소중한 동료들을 만나고 발견했다. 값진 친구들을 얻은 거 같은 기분이라 그것만으로 큰 행운이자 축복이라고 생각한다”고 전했다.

'내가 죽던 날'은 유서 한 장만 남긴 채 절벽 끝으로 사라진 소녀와 삶의 벼랑 끝에서 사건을 추적하는 형사, 그리고 그들에게 손을 내민 무언의 목격자까지 살아남기 위한 그들 각자의 선택을 그린 이야기. 11월 12일 개봉.

