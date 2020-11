[아시아경제 이민우 기자] 젠큐릭스 젠큐릭스 229000 | 코스닥 증권정보 현재가 17,950 전일대비 50 등락률 +0.28% 거래량 58,491 전일가 17,900 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 젠큐릭스 “엔젠바이오, 코스닥 상장 예비심사 승인…공모 절차 돌입”[특징주]젠큐릭스, 유방암 예후진단키트 혁신의료기술 허가 취득…'강세'[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일 close 는 필리핀 RHUMBA사(社)와 6581만원 규모의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단키트 공급계약을 맺었다고 4일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr