삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 460,500 전일대비 1,000 등락률 +0.22% 거래량 375,436 전일가 459,500 2020.11.04 13:41 장중(20분지연) 관련기사 주가 출렁여도 LG화학 사들이는 外人美 대선 결과에 촉각…코스피, 바이든 당선 기대감에 상승 출발코스피·코스닥 약 2% 오르며 마감…6월 이후 최대 상승폭 close 은 4일 오후 1시 30분 현재 전일과 같은 45만 9500원에 거래되고 있다. 거래량은 37만 90주로 전일 거래량 대비 52.16% 수준이다. 삼성SDI은 소재/에너지 토털 솔루션 기업으로 알려져 있다.

10월 30일 KB증권의 이창민 연구원은 ' 삼성SDI 이익 성장의 핵심은 EV/ESS배터리. 삼성SDI의 전기차 배터리 매출은 글로벌 주요 완성차 업체들로부터 발생함. 삼성SDI가 생산하는 리튬이온 2차전지는 효율성과 안전성 등을 충족시키기 위해 높은 기술력과 큰 규모의 투자활동이 필요한 제품. 따라서 진입 장벽이 높은 산업이나, 완성차 업체들이 제조원가를 낮추기 위한 노력의 일환으로 전기차용 배터리의 내재화에 성공할 경우 매출 성장 폭이 둔화될 가능성이 존재함. '이라며 삼성SDI의 목표가를 56만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 삼성SDI을 58만 3534주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 44만 9313주 순매수, 14만 2586주 순매수 했다.

