정부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 잠정 중단했던 숙박·여행 상품 할인쿠폰 지급을 4일 재개한다. 중앙재난안전대책본부에 따르면 이날 오전 10시부터 야놀자나 11번가 등 24개 온라인 여행사(OTA)에서 쿠폰을 내려받아 국내 숙박시설에 예약하면 최대 4만원까지 숙박비를 할인받을 수 있다. 전국 주요 놀이공원 할인쿠폰도 인터파크 티켓 홈페이지에서 선착순으로 받을 수 있다. 입장권과 자유이용권 등을 최대 60%까지 할인해 준다. 사진은 이날 경기도 용인 에버랜드에서 시민들이 입장을 위해 줄을 서고 있는 모습. /문호남 기자 munonam@

