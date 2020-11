시진핑, 2035년 미국 추월 자신…GDP 2배 커질 것

내년 상반기 '샤오캉' 목표 달성 선언 예고

대만ㆍ홍콩은 원칙 준수…외부세력 간섭엔 단호 대처

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 시진핑 중국 국가주석이 오는 2035년까지 미국 경제 규모를 추월할 수 있다고 자신했다.

4일 중국 관영 인민일보와 신화통신에 따르면 시 주석은 전날 열린 정치국회의에 참석, 19기 중앙위원회 5차 전체 회의(5중전회) 14차 5개년 경제개발 계획(14ㆍ5계획)과 2035년 장기 목표에 대해 설명했다.

이 자리에서 시 주석은 2035년까지 중국의 국내총생산(GDP)이 2019년 규모에 비해 2배로 커질 것이라고 밝혔다.

시 주석은 "2035년까지 총량 또는 1인당 GDP가 2배로 커지는 성장이 가능하다"면서 "중국의 경제 발전 능력과 상황을 고려할 때 경제는 잠재력이 있으며 장기적으로 안정적인 발전을 유지할 것"이라고 강조했다.

그는 "중국은 1인당 GDP가 1만 달러를 돌파, 앞으로 세계 최대이자 잠재력이 가장 큰 소비 시장으로 성장할 것"이라면서 기술 자립과 내수 확대 정책인 '쌍순환' 전략을 강조했다.

2035년은 시 주석이 '사회주의 현대화'를 기본적으로 실현하겠다고 제시한 목표 시한이다.

시 주석은 또 "내년 상반기 중 내부 평가를 거친 뒤 '샤오캉(모든 국민이 편안하고 풍족한 삶을 누림)' 사회 건설 달성을 선포할 것"이라고 말했다.

시 주석은 그러면서 올해 GDP 100조 위안을 돌파할 것이며, 5575만명의 농촌 빈곤층이 가난으로부터 탈출했다"고 말했다. 그는 이어 "세계 최대 규모의 사회 보장 체계를 건설, 기본 의료 보험은 13억 명이 초과했으며, 기본 실버보험 가입자가 10억 명에 도달했다"고 덧붙였다.

시 주석과 중국 공산당은 창당 100년이 되는 2021년까지 '전면적인 샤오캉 사회'를 만들겠다는 목표를 제시한 바 있다.

시 주석은 "현재 세계는 100년만에 큰 변화를 겪고 있다"면서 "국가 종합 능력을 강화하고 국가 안보를 효과적으로 수호하며 경제, 사회, 문화 등 각 분야에서 고품질 발전을 실현해야 한다"고 말했다.

시 주석은 '하나의 중국(원 차이나)'에 대한 기본적인 입장도 밝혔다.

우선 홍콩, 마카오에 대해 '일국양제(한 나라 두 체제)', '항인치항(홍콩인이 홍콩을 다스린다)', '오인치오(마카오인이 마카오를 다스린다)', 고도자치(高度自治)를 철저히 유지하겠다고 말했다.

대만에 대해선 조국 통일 추진이라는 목표에서 물러설 생각이 추호도 없음을 시사했다.

시 주석은 하나의 중국 원칙과 '92공식(하나의 중국을 인정하되 각가 명칭을 사용하기로 한 합의)'을 유지하겠다고 했다.

그는 "대만 동포의 복지는 물론 본토에서의 동등한 대우를 보장하는 제도와 정책을 보완하고 양안 청소년의 교류를 더욱 강화할 것"이라고 밝혔다.

다만 '대만 독립'을 주장하는 분열 활동에 대해선 고도의 경계를, 홍콩에 대한 외부세력의 간섭에 대해선 철저히 억제할 것이라고 경고했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr