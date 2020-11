[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 한국어학과는 3일 IT스퀘어 1층 강당에서 비교과 전공연계 프로그램 ‘대중가요 댄스 배우기’ 수업을 실시했다고 밝혔다.

이번 수업에선 한국문화의 흐름을 주도하고 있는 K-Pop 댄스 여자아이돌 그룹 ‘덤디덤디’ 춤 연습과 함께 대중가요의 특징에 대한 이해를 통해 재미를 느끼면서 자연스럽게 한국문화를 접하며 실력을 높였다.

또한 한국 문화수업의 중요성, 문화수업 설계, 지도안 작성 등 내용으로 구성된 ‘한국 문화교육’ 프로그램을 통해 한국 문화를 효과적으로 가르칠 수 있는 교수법을 제공, 한국어 예비 교사의 실무역량을 강화했다.

윤영 한국어학과장은 “이번 전공 연계 비교과 프로그램들은 학생들의 한국어 의사소통 능력을 향상시키고, 한국 문화교육 역량 강화에 도움을 줄 수 있어 풍부하고 활동적인 경험을 선사할 것으로 기대한다”고 말했다.

