與 다주택 국회의원 38명중 22명 집 처분...이낙연 "비협조시 공천 불이익"

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당 소속 다주택 국회의원 38명 중 22명이 실거주외 주택을 처분했다. 이낙연 민주당 대표가 지난 9월29일 최고위원회의에서 윤리감찰단에 "당 소속 국회의원을 포함한 선출직 공직자의 다주택 보유조사를 실시하라"고 지시한지 약 한 달 만이다.

민주당 윤리감찰단은 4일 '다주택 해소 현황' 보도자료를 통해 "당 소속 국회의원 174명 중 다주택 보유자는 38명으로 집계되었는데, 전수조사가 시작된 후 지난달 31일까지 다주택이 해소된 의원은 22명"이라고 밝혔다.

이어 "남은 16명의 의원들은 ‘부모님 등 가족 거주’, ‘면(面) 지역 소재 농가주택’, ‘공동상속한 고향 소재 주택의 공유지분’ 등의 사유로 처분이 어렵거나 매수인을 아직 못구해 처분을 완료하지 못하고 있다"며 "그럼에도 거의 대부분 연내 다주택 해소를 목표로 진행하고 있다"고 덧붙였다.

윤리감찰단은 당 소속 광역자치단체장 12명에 대해서도 "다주택자 2명도 나름의 부득이한 사유가 있지만 그럼에도 신속한 처분을 추진하고 있다"며 "당은 늦어도 내년 1분기(3월말) 이내에 다주택 해소를 권고했다"고 설명했다.

윤리감찰단은 당 소속 기초자치단체장 154명, 광역의회의원 643명, 기초의회의원 1598명에 대해서도 다주택자 현황 전수조사를 진행하고 있다. 이들에 대해서도 내년 1분기를 기한으로 다주택 해소를 권고중이다.

최기상 윤리감찰단장은 “다주택 보유 국회의원과 광역자치단체장에게는 당대표가 서신을 보내 협조를 재차 요청했으며 사실상 처분이 곤란해 보이는 일부 대상자에 대해서는 처분 여부와 방법 등에 대해 계속 논의하고 있다”고 말했다.

이 대표는 “다주택 처분에 대하여 국민들의 눈높이에 맞추고 집권여당으로서 책임있는 모습을 보여줄 것”이라고 강조하며 “투기성 주택 보유가 확인되거나, 다주택 해소라는 당의 권고에 대해 정당한 사유 없이 협조하지 않을 경우 향후 공직선거후보자 추천 시 불이익을 주는 등 단호하게 대처할 예정”이라고 말했다.

