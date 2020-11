시계산업협동조합 "쿠팡 짝퉁시계 판매 여전히 성행"

중소시계업체 매출 감소 우려 제기

[아시아경제 김철현 기자] 국내 시계업계의 호소에도 불구하고 쿠팡이 롤렉스 등 유명시계 가품(짝퉁)을 여전히 팔고 있다는 지적이 나왔다. 한국시계산업협동조합은 4일 "쿠팡이 팔고 있는 짝퉁 유명시계는 무려 684종에 달하며 수백에서 수천만원대 시계를 20에서 23만원에 팔고 있어 유사한 가격대에서 경쟁하는 국내 패션시계업체가 입은 손실은 수십억원에 이를 것으로 추정된다"고 말했다.

시계산업협동조합에 따르면 여전히 가짜 유명 브랜드 시계가 온라인에서 판매되는 이유는 상표법의 허점 때문이다. 현행 상표법은 가짜를 판매한 판매업자만 처벌할 수 있도록 하고 유통망을 운영하는 온라인상거래 중개자는 책임이 없다. 이에 국회서도 더불어민주당 김경만 의원 대표 발의로 이 같은 위조상품 판매 근절을 위한 상표법 개정에 나서고 있는 상황이다.

조합은 "정직하게 제품을 만들어 파는 중소 시계제조 업체는 가뜩이나 어려운 코로나 상황에서 경영이 더 어려워지는 상황"이라며 "모조품 판매행위는 즉각 중단돼야 한다"고 주장했다.

