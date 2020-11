▲ 조종애씨 별세, 이상열(GS 부장)·웅열(LG이노텍 책임)·충열(C&C네트웍스 대표)씨 모친상 = 4일 오전 0시, 서울성모병원 1호실, 발인 6일 오전 8시. 02-2258-5940

박소연 기자 muse@asiae.co.kr