[컨콜]SK하이닉스 "2021하반기 DDR5 물량 확대할 것"

[아시아경제 이기민 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 200 등락률 +0.25% 거래량 1,000,727 전일가 81,400 2020.11.04 10:40 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]SK하이닉스 "낸드 재고 3주 중반, D램 2주 미만"[컨콜]이석희 SK하이닉스 대표 "EUV 일정대로 입고…10나노 4세대부터 적용"[컨콜]이석희 SK하이닉스 대표 "인텔 낸드 인수, 주주환원 정책 반영 안될 것" close 는 4일 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 “DDR5는 4분기부터 서버고객을 상대로 샘플링을 시작하면서 고객 인증을 차질없이 준비하고 있다"이라며 "2021년 1분기 본격적인 평가물량 공급을 시작으로 내년 하반기에는 파트너 고객들의 파일럿 생산용 물량을 확대해 나갈 예정”이라고 말했다.

