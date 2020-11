락앤락 메트로 텀블러, IDEA 2020 디자인상

[아시아경제 문혜원 기자] 락앤락의 메트로 텀블러는 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 미국 ‘IDEA 2020’에서 가정용품 부문 본상을 수상했다고 4일 밝혔다.

메트로 텀블러는 바쁜 현대 도시인의 라이프 스타일을 반영해 디자인은 간결하면서 다양한 기능을 세련되게 담아 좋은 점수를 받았다. 세계적인 디자인 컨설팅업체 데이라이트와 협업으로 탄생했으며, 스웨덴 출신의 디자이너가 중세 북유럽과 현대적인 감성을 디자인에 반영했다.

이 제품은 독특한 더블 캡 디자인과 위로 점점 좁아지는 굴곡진 몸체, 휴대용 손잡이 등으로 디자인과 기능의 혁신성을 인정받았다. 작은 입수구와 큰 입수구를 동시에 구현해 따뜻한 차를 즐기는 중국인, 얼음이 든 음료를 즐기는 미국인 등 다양한 문화권의 이용자들을 고려했다. 오목한 상단은 인체공학적 디자인으로, 보다 안정적으로 제품을 잡을 수 있도록 했고 손잡이로 휴대성도 더하는 등 이용자를 배려한 세심한 디자인이 돋보인다는 평이다. 또한 환경을 생각하는 동시에 패션 아이템으로 활용할 수 있어 가치를 높이 평가 받았다.

정태락 락앤락 디자인센터 상무는 “메트로 텀블러는 이번 IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽히는 iF 디자인 어워드와 레드닷 어워드 여기에 독일 디자인 어워드까지 모두 휩쓸며 그랜드 슬램의 영예를 안았다”며 “디자인에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있는 만큼 실용적이면서도 일상에 잘 어울리는 세련된 디자인의 제품들을 지속 선보일 것”이라고 말했다.

한편 락앤락은 메트로 텀블러를 비롯해 진공쌀통(2021 독일 디자인 어워드), 칫솔살균기(2020 레드닷 어워드), 소마 IH 시리즈(2021 독일 디자인 어워드, 2020 iF 디자인 어워드) 등 디자인 어워드 수상을 기념해 이달 9일부터 15일까지 락앤락몰에서 프로모션을 진행한다. 수상작을 비롯해 다양한 텀블러와 생활 가전, 조리용품 등의 품목도 최대 50% 할인가에 제공한다.

또한 메트로 텀블러에 독특한 그래픽 디자인으로 희망의 메시지를 더한 ‘메트로 호프(Metro Hope)’ 한정판을 선보이고, 오는 10일까지 온라인 셀렉트숍 29cm에서 단독으로 25% 할인 판매한다. 이후 플레이스엘엘 매장과 네이버 스마트 스토어, 락앤락몰 등에서도 만날 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr