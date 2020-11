[아시아경제 이기민 기자] SK하이닉스가 4일 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "인텔의 낸드 사업 인수는 즉각적인 효과를 노린 것이고, 키옥시아 투자는 중장기적 안목으로 진행하는 전략적 투자"라고 설명했다.

