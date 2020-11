한국후지필름, '인스탁스 스퀘어 SQ1' 9일까지 예약판매

선착순 200명에 한정판 스트랩·필름 증정

[아시아경제 한진주 기자] 즉석카메라 인스탁스의 국내 총판인 한국후지필름이 '인스탁스 스퀘어 SQ1' 예약 판매를 시작한다.

4일 한국후지필름은 오는 9일까지 후지필름몰에서 인스탁스 스퀘어 SQ1 사전예약을 받는다. 가격은 15만9000원이다.

예약판매 기간에 인스탁스 스퀘어 SQ1을 구매하는 선착순 200명에게는 SQ1 국내 한정판 스트랩 등 인스탁스 액세서리가 담긴 컬러키트와, SQ1과 동시에 출시되는 인스탁스 스퀘어필름 '레인보우'를 증정한다.

인스탁스 스퀘어 SQ1은 인스탁스 스퀘어 시리즈의 엔트리 모델로 간결하고 세련된 디자인에 젠더 뉴트럴한 색상을 입힌 것이 특징이다. 글래셔 블루, 테라코타 오렌지, 초크 화이트’ 등 3가지 색상으로 출시된다.

한국후지필름 관계자는 "인스탁스 스퀘어 SQ1은 기존 인스탁스 스퀘어 SQ 시리즈의 아날로그 감성은 그대로 유지하면서, 모던한 무드의 디자인에 간단한 사용법으로 누구나 쉽게 감성적인 필름 사진 촬영에 입문할 수 있는 제품"이라고 설명했다.

