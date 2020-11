속보[아시아경제 나주석 기자] 3일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 미국 대선에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 웨스트버지니아에서 승리를 거뒀다고 판정했다. 웨스트버지니아는 트럼프 대통령 우세지역이었다. 트럼프 대통령은 켄터키에 이어 웨스트버지니아에서 승리를 거둠에 따라 13석의 선거인단을 확보한 것으로 집계됐다.

버니지아에서는 조 바이든 민주당 후보가 승리를 차지했다. 바이든 후보는 버지니아와 버몬트 두 곳에서 승리를 거둬 16석의 선거인단을 확보한 것으로 집계됐다.

