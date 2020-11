제너시스BBQ, 하나은행과 청년창업 지원 나선다

[아시아경제 최신혜 기자] 제너시스BBQ가 하나은행과 손잡고 청년 창업자들을 위한 대출지원에 나선다고 4일 밝혔다.

제너시스BBQ에 따르면, BBQ는 하나은행과 함께 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 사회 경제적 어려움을 극복하고 소자본 창업을 희망하는 젊은이들의 초기 창업 자금 지원을 위해 BBQ 점포 개설을 희망하는 20대와 30대 예비창업자들을 대상으로 점포 당 최대 5000만원, 총 100억 원의 대출을 1%의 초저금리로 지원키로 했다.

대상은 최근 창업문의가 증가하고 있는 ‘BBQ스마트키친’을 비롯해, ‘BBQ 올리브치킨’, ‘BBQ 치킨&비어’ 등 BBQ의 다양한 매장을 개설하고자 하는 20대에서 30대 예비창업자다.

특히 BSK는 BBQ가 지난 6월 포스트 코로나 시대를 겨냥해 론칭한 언택트형 매장으로, 배달과 포장에 특화된 소형 점포로 임대보증금 포함 5천만 원 정도의 투자로 창업이 가능한 매장 형태다. BSK 창업을 희망하는 경우, 이번 BBQ와 하나은행이 제공하는 청년창업 대출을 이용 시, 초기투자금 전체를 쉽게 마련할 수 있을 것으로 예상된다.

BSK는 입지 조건에서 선택의 폭이 넓고 초기 투자비용과 고정비 부담이 적어 6월 말 론칭 이후 두 달 만에 계약 100건을 돌파하는 등 프랜차이즈 업계에 큰 화제가 돼 왔다. 실제 현재까지 계약자의 절반 가량이 2030 세대인 것으로 알려졌다.

윤홍근 제너시스BBQ그룹 회장은 “경제 사회적으로 어려울 때 가장 큰 피해자는 사회에 첫 발을 막 내딛는 청년층이 될 수 있다”며 “비록 작은 도움이지만 젊은이들의 첫 출발에 힘을 보태는 마음으로 성공사다리를 제공해 우리 사회 성장동력인 청년들이 미래를 위한 꿈과 희망을 잃지 않도록 지원하고 싶다”고 말했다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr