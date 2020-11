대상그룹 '100LABS', 슈퍼위크…최대 60% 할인

[아시아경제 이선애 기자] 대상그룹이 선보인 ‘100LABS(일공공랩스)’가 4일부터 15일까지 12일 동안 '슈퍼위크(SUPER WEEK)'를 진행한다. ‘100LABS’는 대상그룹이 지주사 대상홀딩스 자회사 디에스앤을 통해 지난 9월 론칭한 라이프스타일브랜드로, 더 나은 삶을 위한 100가지 프로젝트라는 의미를 담고 있다.

이번 슈퍼위크는 지난 9월 ‘100LABS’ 브랜드 론칭 이후 처음 진행하는 할인 행사로, ‘100LABS’의 다양한 뷰티케어 제품을 최대 60% 할인된 가격에 구입할 수 있다.

할인 품목은 피부가 건조해지는 가을, 겨울철 유용하게 사용할 수 있는 보습 케어 제품 위주로 구성됐다. ‘엄마의목욕탕레시피(Mom's Bath Recipe)’와 ‘쌀롱드리(Salon de Riz)’ 등 뷰티케어 제품으로, ‘엄마의목욕탕레시피’ 보습용 바디&페이스 케어 제품은 최대 40% 할인 판매하며, ‘쌀롱드리’ 기초 화장품과 클렌저 제품은 최대 60% 할인 혜택을 제공한다.

최근 언택트 시대로 집에서 간편하게 사용할 수 있는 ‘100LABS’ 홈케어 제품들이 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있다. 엄마의목욕탕레시피 ‘바디 필링 패드’는 지난달 판매량 4만장을 돌파해 3차 재생산에 돌입할 정도다. 목욕탕, 사우나 등 방문 없이 집에서 즐길 수 있는 저자극 각질 제거 홈케어 제품으로, 천연 필링 성분(AHA+BHA)으로 각질을 부드럽게 녹여 민감한 피부를 가진 경우도 자극없이 사용할 수 있다는 점이 인기 요인이다. 엄마의목욕탕레시피 '워시 오프마스크'도 지난달 판매량 1만개를 돌파, 2차 재생산에 들어간다. 두유, 흑임자, 팥 등 천연 원료를 활용해 엄마의 노하우를 담은 홈케어 원물팩으로, 샤워 중에도 간편하게 사용할 수 있다.

대상그룹 관계자는 "지난 9월 ‘100LABS’ 공식 온라인몰 오픈 이후 지속적으로 방문해주신 많은 소비자 분들께 감사의 의미를 전하기 위해 이번 첫 할인 행사인 슈퍼위크를 진행하게 됐다”며, “쌀쌀하고 건조한 날씨로 보습에 신경 써야 하는 계절, ‘100LABS’의 보습, 페이스 케어 등 다양한 제품들을 보다 합리적인 가격에 구입해 직접 사용해보시길 바란다”고 전했다.

한편, ‘엄마의목욕탕레시피’는 집에서 즐기는 엄마의 스킨케어 비법을 콘셉트로, 엄마들이 목욕탕에서 쓰던 좋은 원물과 노하우를 활용한 레시피로 만든 스킨케어 브랜드다. 마스크팩, 바디밀크, 바디 필링 패드 등의 제품을 판매하고 있다. 프랑스어로 고급 쌀 상점을 의미하는 ‘쌀롱드리’는 피부미용에 좋은 원료로 사랑받는 쌀로 만든 유기농쌀 스킨케어 브랜드로, 폼클렌저, 파우더워시, 에센셜 토너, 인텐시브 크림 등 다양한 제품을 선보였다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr