SK텔레콤 종합ICT展...'테크 서밋 2020' 개최

[아시아경제 구채은 기자] SK텔레콤이 이틀 일정으로 진행되는 'SK ICT 테크 서밋 2020'을 4일 개최했다.

SK ICT 테크 서밋은 SK그룹의 ICT 역량을 결집해, 시너지를 창출한다는 취지로 SK그룹 차원에서 2016년부터 매년 여는 행사다. 올해는 5000여명의 SK 관계사, 스타트업, 협력사 관계자들이 참여한다. 다만 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 비대면 형식으로 진행된다.

이번 SK ICT 테크 서밋에선 SK그룹의 경영 화두인 'AI'와 '더 나은 사회를 위한 기술'이 집중 논의한다. 인공지능(AI) 딥러닝 분야 석학으로 꼽히는 조경현 뉴욕대학교 교수와 오혜연 카이스트 교수가 기조 연설자로 나서 각각 '유방암 검사용 딥러닝 기술'과 '프로그래밍 교육에 대한 연구'를 발표한다. 이어 SK그룹의 ICT 기술 개발을 이끌고 있는 각 관계사 CTO인 송창록 SK하이닉스 담당, 이기열 SK주식회사 C&C 총괄, 김윤 SK텔레콤 센터장이 '포스트 코로나 시대, 더 나은 사회를 위한 기술'이라는 주제로 사회 발전에 기여하는 SK그룹의 기술과 역할론에 대해 토론한다.

