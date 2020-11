'블루웨이브' 기대, 뉴욕증시 급등‥알리바바 추락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미 대선일을 맞아 조 바이든 민주당 대선후보의 승리와 함께 민주당이 상하원을 모두 석권할 것이라는 기대감이 작용하며 뉴욕증시가 급등했다. 달러는 하락하고 유가와 금은 강세를 보였다.

3일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 554.98포인트(2.06%) 상승한 2만7480.03에, S&P500 지수는 58.92(1.78%) 상승한 3369.16에, 나스닥 지수는 202.96포인트(1.85%) 오른 1만1160.57에 각각 마감했다.

이날 뉴욕 증시는 개장초부터 강세를 이어가면 마감 직전까지 추세를 유지했다. CNBC 방송은 "투자자들이 '블루웨이브'에 베팅했다"고 전했다.

종목별로는 알리바바가 8.13% 급락한 것이 두드려졌다. 이는 오는 5일로 예정됐던 관련회사이자 핀테크 업체인 앤트 그룹의 홍콩과 상하이 증시 상장이 전격 연기된 데 따른 영향으로 풀이된다.

주요통화대비 달러가치를 보여주는 달러지수도 0.74%나 하락하며 바이든의 승리를 예견했다. 시장은 바이든이 승리시 재정지출이 늘어나 달러 가치가 하락할 것으로 전망하고 있다.

시장은 바이든의 승리 편에 섰지만 미 언론들은 선거 결과를 선뜻 예측하지 못하고 있다.

리얼클리어폴리틱스에 따르면 핵심 경합주에서 도널드 트럼프 대통령과 바이든의 격차는 2.3%포인트까지 축소됐다. 트럼프 대통령이 선거 막판 경합주를 중심으로 유세를 강행하며 격차가 상당폭 줄었다.

전국 지지도에서는 두 사람이 7.2%포인트의 비교적 큰 격차를 보이지만 경합주가 여전히 혼전인 만큼 승자를 쉽사리 예측하기는 힘든 상황이다.

1억명에 이르는 우편투표와 사전투표가 승자를 결정할 가능성이 크지만 개표시간 지연으로 승자 확정까지는 적잖은 시간이 소요될 것이란 전망이 지배적이다.

12월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 2.3%(0.85달러) 오른 37.66달러에 거래를 마쳤다. 12월 인도분 금은 온스당 1%(17.90달러) 오른 1910.40달러에 장을 마감해 1900달러 선을 회복했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr