[아시아경제 김봉주 기자] 배슬기가 키와 몸무게를 솔직하게 밝혀 눈길을 끈다.

3일 오후 방송된 TV조선 예능프로그램 '세상 어디에도 없는, 아내의 맛'에는 배슬기, 심리섭 부부가 출연했다.

방송에서 배슬기, 심리섭은 병원에 가 건강검진을 실시했다.

이때 배슬기의 키와 몸무게, 허리둘레가 공개됐다. 배슬기는 키 167.4cm에 체중 59.9kg, 허리둘레 29인치였다.

배슬기는 "저렇게 적나라하게 나올 줄 몰랐다"면서 "제 프로필에는 50kg라고 적혀 있다. 심지어 키는 줄었더라"고 말했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr