김재규 전남지방경찰청장, 보성경찰서 치안현장 방문

치안현장 점검 및 수사구조개혁 등 향후 과제 소통

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 김재규 전남지방경찰청장은 3일, 보성경찰서를 방문해, 현장 근무자와 지역 치안 현안을 함께 논의하고 발전 방향을 모색하는 수평적 현장간담회를 개최했다고 밝혔다.

이날 김재규 청장은 실종자를 목격하고 신속히 경찰에 신고해 소중한 생명을 구하는데 기여한 시민에 대한 감사장과 수사업무 유공 경찰관에게 표창장을 수여했다.

이어 경찰관들을 대상으로 현재 논의되고 있는 수사구조개혁과 향후 과제라는 주제로 강의를 한 후 “우리 경찰 모두가 관심을 두고, 수사구조개혁을 실현해야 한다”고 당부하면서 “국민의 인권과 권익 보호를 위한 수사기관의 역할이 매우 중요하다”고 강조했다.

또 최일선 현장인 읍내파출소를 방문해 치안 상황을 점검하고 가장 안전한 나라, 존경과 사랑받는 전남 경찰이 되도록 함께 노력하자고 당부했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr