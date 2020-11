신동근 "당헌 개정, 민주당 지지자는 압도적 찬성"

"선거는 정당의 꽃, 존립 근거이자 존재 이유"

[아시아경제 임주형 기자] 더불어민주당이 내년 서울·부산시장 보궐선거 후보 공천을 위해 당헌을 개정한 것과 관련, 신동근 민주당 최고위원은 3일 "(당헌 개정에 대한 비판이) 중장기적으로 크게 영향을 미치지 않을 것"이라고 전망했다.

신 최고위원은 이날 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "(당헌 개정이) 여론의 흐름에는 어디까지나 단계적으로 좋지 않은 영향을 끼친다고 생각한다"며 시인하면서도 "중도층에게 송구스러운 부분이 있긴 하지만, 민주당 지지자들은 압도적으로 찬성하고 있다"며 이같이 말했다.

이어 "국민들도 사실은 여야가 시장 후보를 다 낼 거라고 알고 계셨다. 그걸 결단해서 현실화한 것뿐"이라며 "타당 지지자들은 격렬히 반대하겠지만, 우리 당 지지자들이 찬성하고 있기 때문에 이 부분에 대해서 다시 한번 송구스럽다는 말씀을 드리면서 국민들께도 설명 드리고 사과하고 이해를 구할 것"이라고 덧붙였다.

그러면서 "선거는 정당의 꽃이고 존립 근거이자 존재 이유"라며 "부산시장, 서울시장 같은 경우 저희 당 시장의 귀책 사유로 발생했기 때문에 국민에게 대단히 송구스럽긴 하지만, 책임 있는 집권여당으로 전 당원 의사를 존중하는 선택과 결단을 할 수밖에 없었다"라고 강조했다.

개정된 당헌이 문재인 대통령이 당 대표 시절 만든 조항이기 때문에 대통령이 직접 입장을 표명해야 한다는 야권 일각 주장에 대해선 "공당이 무엇보다 유권자의 선택을 존중해야 하고, 야당이 이렇게 얘기하는 건 지나친 정치공세"라며 "대통령 의사와 상관없이 현 집행부 결단에 의해 이뤄진 것이기 때문에 지도부가 전적으로 책임질 사안"이라고 반박했다.

'전 당원 투표'가 유효투표율에 미치지 못해 효력이 없다는 지적에 대해서는 "전 당원 투표는 물론 부결되면 나중에 영향을 끼치긴 하겠지만, 공식적 결정 절차는 최고위원회 당무위원회, 특히 중앙위원회가 최종 결정을 한다"라며 "그래서 중앙위원회에서 결정되기 때문에 절차적 하자나 결함이 있다, 이렇게 볼 수는 없다"고 선을 그었다.

앞서 전날(2일) 민주당에 따르면 이번 당헌 개정을 묻는 전 당원 투표에는 권리당원 80만3959명 가운데 21만1804명(26.35%)이 참여했다. 이 가운데 86.64%가 찬성표를 던졌다.

문제가 되는 현행 당헌 96조 2항에 따르면 당 소속 선출직 공직자가 부정부패 등 중대한 잘못으로 직위를 상실해 재보궐 선거를 하는 경우 해당 선거구에 후보자를 추천하지 않는다.

당헌 원칙대로라면 민주당은 고(故) 박원순 전 서울시장, 오거돈 전 부산시장 등 당 소속 단체장의 성추문 의혹 등 귀책 사유로 치러지는 내년 4월 보궐선거에 후보를 낼 수 없는 셈이다. 특히 이 '무공천 원칙'은 지난 2015년 문 대통령이 민주당 대표 시절 만든 당헌 조항이다.

