제놀루션은 콜롬비아 QUIMIOLAB S.A.S와 19억1718만원 규모의 코로나19 핵산추출키트 공급계약을 체결했다고 3일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 48.53% 규모이며, 계약기간은 내년 1월31일까지다.

