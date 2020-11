"비대면 산업 육성, 코로나19 이후 핵심과제"

[아시아경제 구채은 기자] 장석영 과학기술정보통신부 2차관(사진)이 3일 충남대학교 인공지능 융합연구센터 개소식에 참석해 "디지털 뉴딜 사업의 일환이자 지역발전을 견인할 수 있는 비대면 분야의 육성은 코로나19 이후 사회를 준비하기 위한 핵심 과제”라고 언급했다.

장 차관은 이날 충남대 AI 융합연구센터 개소식에 참석해 “정부 지원정책의 실효성을 높여 국내 비대면 산업의 경쟁력을 강화하고 시장을 선점할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 이같이 밝혔다.

장석영 차관은 이날 디지털 뉴딜을 통한 지역균형발전 방안을 모색하고, 비대면 기업들의 애로사항을 청취했다. 축사를 통해서는 인재양성의 중요성을 강조하고 충남대학교가 충청권 바이오 인공지능 융합연구의 중추적인 역할을 해줄 것을 당부했다. 또한 코로나 19로 인한 전세계적 대변환의 시기를 극복하고 우리나라가 세계 선도국가로 도약하기 위해 마련한 디지털 뉴딜 정책을 학생들과 공유하는 시간도 가졌다.

